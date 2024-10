Ιστορική βραδιά στο ΝΒΑ: Λεμπρόν Τζέιμς και Μπρόνι Τζούνιορ αγωνίστηκαν μαζί για πρώτη φορά (vid)

Η στιγμή που όλο το NBA περίμενε, αλλά πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Λεμπρόν Τζέιμς, έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/10).

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ κι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών είχε την ευκαιρία να μοιραστεί το παρκέ για πρώτη φορά με τον γιο του, Μπρόνι Τζέιμς Τζούνιορ.

Αγωνίστηκαν μαζί κατά τη διάρκεια του αγώνα Λος Άντζελες Λέικερς - Φοίνιξ Σαν στο πλαίσιο της preseason κι έγραψαν ιστορία ως το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που παίζει μαζί στο NBA, έστω και σε επίπεδο αγώνα προετοιμασίας.

LeBron James. Bronny James.

The father-son duo share the court for the first time together! ? pic.twitter.com/93hC7k64gK