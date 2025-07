Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για Αντίνο, στην Ελλάδα ο Ντιόγκο Νασιμέντο

Στη χώρα μας βρίσκεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/07) ο Πορτογάλος χαφ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Νασιμέντο θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει στο συμβόλαιο του, το οποίο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. Ο Ολυμπιακός θα καταβάλει 4 εκατ. ευρώ σε Βιζέλα (2,5 εκατ.) και Μπανφίκα (1,5 εκατ.), για το 100% τω ν δικαιωμάτων του παίκτη. Η πρώτη θα διατηρήσει 10% ποσοστό μεταπώλησης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο κλαμπ. Όταν ήρθε η πρόταση δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Μίλησα με τον Τσικίνιο, που μου είπε τα καλύτερα λόγια για την ομάδα. Μου είπε ότι έχει ένθερμους οπαδούς και αυτό είναι κάτι που έχω καταλάβει ήδη και ο ίδιος. Θα τα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στο Champions League. Είμαι έτοιμος να παίξω στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση», ανέφερε o 23χρονος ποδοσφαιριστής, κατά την άφιξη του.

Ο Ολυμπιακός, την ίδια ώρα, φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους 4.5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

??⚪️ Understand Olympiacos have offered €4.5m plus add-ons for Godoy Cruz winger Santino Andino. pic.twitter.com/aq9KvNwR0C