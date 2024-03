Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κράτησε «ζωντανούς» τους Λέικερς – Αποτελέσματα, βαθμολογίες, highlights

Με πρωτοστάτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς και άξιο συμπαραστάτη τον Άντονι Ντέιβις, οι Λέικερς νίκησαν (101-94) τους Σίξερς.

Η ομάδα του Λ.Α. έκανε άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τα play-in, ξεμακραίνοντας από τους Ουόριορς. Παράλληλα, πλησίασε τους όγδοους Κινγκς.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς σημείωσε τους 11 από τους 20 πόντους στην τελευταία περίοδο, ενώ είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, αλλά και 8 λάθη. Εξαιρετικός ήταν ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ στο «ζωγραφιστό» κι «έγραψε» 23 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Ο ΝτιΆντζελο Ράσελ σημείωσε 14 πόντους και με τα 4 τρίποντα που έβαλε «έσπασε» το ρεκόρ του Νικ Βαν Έξελ, για τα περισσότερα σε μια σεζόν στην ιστορία των Λέικερς.

D’angelo Russell:



Greatest Single-Season 3pt Shooter in Lakers History.



Most 3pters Made in a Single Season with 185 (and counting).



The most Impressive Part?



He’s shooting 42% on 3’s as well. Nick Van Exel only shot 36% from 3 when he knocked down his then record 183 3’s. pic.twitter.com/pBut9b8XmG