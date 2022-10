NBA: Τα ιδιαίτερα δαχτυλίδια των πρωταθλητών - οι συμβολισμοί των Ουόριορς (photos+videos)

Υπάρχει επίσης το banner που θα κρεμαστεί από το ταβάνι του γηπέδου της νικήτριας ομάδας και φυσικά τα δαχτυλίδια που θα δοθούν σε παίκτες και προπονητές. Άλλωστε έτσι κρίνεται μια καριέρα στο ΝΒΑ: από τον αριθμό των δαχτυλιδιών. Τα 11 που κέρδισε ο Μπιλ Ράσελ, τα έξι που κέρδισε ο Μάικλ Τζόρνταν σε έξι τελικούς, τα 13 που κέρδισε ο Φιλ Τζάκσον (11 ως προπονητής, δύο ως παίκτης)...

Είναι μια παράδοση που βασίζεται στην επιθυμία να ανταμειφθούν τα άτομα σε μια νικήτρια ομάδα με ένα ενθύμιο της επιτυχίας τους. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα τρόπαιο ανά ομάδα, οπότε έπρεπε να υπάρχει τρόπος να τιμηθούν και τα μέλη αυτής της ομάδας. Η Ice hockey’s Montreal Hockey Club ήταν η πρώτη που παρήγγειλε ένα δαχτυλίδι πρωταθλήματος, το 1893 (αν και δεν έγινε παράδοση του NHL μέχρι τη δεκαετία του 1960) και τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα στις ΗΠΑ - NBA, NHL, MLB και NFL - τώρα ακολουθούν την παράδοση.

Στο ΝΒΑ, τα δαχτυλίδια ήταν τυποποιημένα μέχρι το 1983, πριν το πρωτάθλημα επιτρέψει στις ομάδες να αρχίσουν να παράγουν τα δικά τους σχέδια. Η λίγκα καλύπτει τα έξοδα κατασκευής των δαχτυλιδιών, μια κίνηση που δεν παρέχεται σε κάθε πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Στο NHL και στο MLB, οι ομάδες πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό, ενώ στο NFL - όπου τα τεράστια ρόστερ των ομάδων μεταφράζονται σε τεράστιο αριθμό δαχτυλιδιών - η λίγκα συνεισφέρει έως και 5.000 $ ανά άτομο.

Τα δαχτυλίδια αποτελούνται από χρυσό και ασήμι. Κάθε δαχτυλίδι έχει ενσωματωμένους με 460 πολύτιμους λίθους. Το μεγαλύτερο μέρος του δαχτυλιδιού αποτελείται από χρυσό. Το δαχτυλίδι περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα αλλά και τη χρονιά. Δεδομένου ότι τα δαχτυλίδια απονέμονται σε κάθε παίκτη και μέλη του προσωπικού της ομάδας, κάθε δαχτυλίδι έχει ένα όνομα παίκτη.

Το μέσο κόστος ενός δαχτυλιδιού πρωταθλήματος NBA είναι κάπου μεταξύ 15.000 και 20.000 $. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, τα δαχτυλίδια προσαρμόζονται από τις ομάδες. Για παράδειγμα τα δαχτυλίδια των Ράπτορς για το πρωτάθλημα του 2019 είναι από τα μεγαλύτερα και από τα πιο ακριβά δαχτυλίδια στην ιστορία του ΝΒΑ. Η ομάδα ξόδεψε πάνω από 100.000 $ για κάθε δαχτυλίδι.

Σε ότι αφορά στο δαχτυλίδι που παρέλαβαν οι Μπακς για το πρωτάθλημα του 2021, έχει 360 διαμάντια στην κορυφή που αντιπροσωπεύουν τις συνολικές νίκες από τότε που αγόρασε την ομάδα η ιδιοκτησία. Τα 16 διαμάντια σε σχήμα σμαραγδιού στην αριστερή πλευρά αντιπροσωπεύουν τις 16 νίκες στα playoff κατά τη διάρκεια των Playoffs του NBA 2021, με άλλα 16 διαμάντια σε σχήμα σμαραγδιού στη δεξιά πλευρά για τους 16 Division titles στην ιστορία της ομάδας. Συνολικά, υπάρχουν περίπου 4,14 καράτια από σμαράγδια που αντιπροσωπεύουν τον κωδικό περιοχής 414 του Μιλγουόκι. Οι 50 στρογγυλές πέτρες στην εσωτερική στεφάνη αντιπροσωπεύουν τα 50 χρόνια από την τελευταία νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Τα φετινά δαχτυλίδια των πρωταθλητών Ουόριορς είναι 16 καρατίων, που αντιπροσωπεύουν τις 16 νίκες τη ομάδας στα playoffs. Υπάρχουν 0,91 καράτια λευκών διαμαντιών στην εσωτερική στεφάνη για να τιμήσουν το 91%, που ήταν το ποσοστό των νικών της ομάδας εντός έδρας στην postseason.

To the victors go the spoils.@JasonofBH ? pic.twitter.com/EhcoELtqYR