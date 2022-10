NBA: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για Ουόριορς - Με το «δεξί» και οι Σέλτικς (videos)

Η βραδιά ήταν γιορτινή στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς οι «πολεμιστές» παρέλαβαν πριν από τον αγώνα τα δαχτυλίδια τους για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.

These moments. This team. pic.twitter.com/uXptwqdu8R

Η τρίτη περίοδος, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά καθοριστική σε αγώνα των Ουόριορς, καθώς με επιμέρους σκορ 32-19 μετέτρεψαν το 59-52 του ημιχρόνου σε 91-71.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ήταν ο Στεφ Κάρι με 33 πόντους (6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα) με τον Άντριου Ουίγκινς να προσθέτει 20 πόντους και τον Κλέι Τόμπσον 18 πόντους.



Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Άντονι Ντέιβις είχε 27 πόντους και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.



Στο άλλο ματς της πρεμιέρας, οι Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν σημείωσαν από 35 πόντους και οι Σέλτικς επικράτησαν των Σίξερς στη Βοστώνη 126-117 σε ένα βράδυ αφιερωμένο στη μνήμη του Μπιλ Ράσελ.

Before tip-off tonight the @celtics honored Bill Russell with a poem titled "SESTINA" written and performed by Porsha Olayiwola ? pic.twitter.com/xAn4DuQx0j