Αντετοκούνμπο: Λάμψη και συγκίνηση στην πρεμιέρα της ταινίας για τη ζωή του - Πότε βγαίνει Ελλάδα

Το «παρών» στη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας έδωσε σύσσωμη η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Τα αδέρφια Θανάσης, Γιαννης, Άλεξ και Κώστας, η μητέρα τους Βερόνικα, αλλά και η σύντροφος του «Greek Freak» μαζί με τα δύο αγοράκια τους, τα οποία ήταν ντυμένα όπως και ο πατέρας τους, με λαδί κοστούμι και λευκά παπούτσια.

Η ταινία πραγματεύεται την πορεία της οικογένειας από την απόλυτη φτώχεια μέχρι την κορυφή του NBA, εστιάζοντας στη διαδρομή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την επιλογή του στον «μαγικό κόσμο», μέχρι την ανάδειξή του ως MVP και Πρωταθλητή της λίγκας με τους Μιλγουόκι Μπακς.

