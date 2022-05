NBA: Bοηθός των Μπακς ανέλαβε πρώτος προπονητής των Λέικερς

Ο Ντάρβιν Χαμ ήταν μέχρι πρότινος άμεσος βοηθός τ ου Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μιλγουόκι Μπακς τα τελευταία χρόνια. Σαν παίκτης, φόρεσε τη φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η εξέλιξη αυτή χαροποίησε αρκετά τον Λεμπρον Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» με ένα tweet του δήλωσε την μεγάλη του ικανοποίηση για τη συνεργασία αυτή των Λέικερς με τον Χαμ.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Συγχαρητήρια και καλωσόρισες κόουτς, Χαμ», ήταν το τιτίβισμα του Λεμπρόν Τζέιμς.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! ?????????? #LakeShow??