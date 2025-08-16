Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

Onsports Team

Σκληρά μαρκαρίσματα, «κοκορομαχίες», αποβολές και τελικά συμπλοκές στη φυσούνα των αποδυτηρίων για τους Περιστεριώτες και το σύλλογο της Ρώμης.

Η κατάσταση στο φιλικό της Λάτσιο με τον Ατρόμητο, ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι δύο ομάδες θεωρητικά έδιναν έναν απλό αγώνα προετοιμασίας. Όμως το πράγμα ξέφυγε απ’ τον έλεγχο, με μια αδικαιολόγητη κίνηση του Γκεντουζί.

Ο Αιγύπτιος παίκτης των Ρωμαίων πάτησε τον πεσμένο Ουεντραόγκο, κατά τη διάρκεια του φιλικού που διεξήχθη στο Ριέτι. Αμέσως άρχισαν οι αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα χρειάστηκε να μπουν στο γήπεδο οι προπονητές, Λεωνίδας Βόκολος και Μαουρίσιο Σάρι, για να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Όμως το πράγμα ηρέμησε για λίγο. Ο Μανσούρ έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Καστεγιάνος, με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια. Ο διαιτητές έβγαλε και στους δύο κόκκινη κάρτα, όμως δεν ηρέμησε κανείς με αποτέλεσμα να υπάρξει γενικευμένη σύρραξη στη διαδρομή προς τα αποδυτήρια και στη φυσούνα.

Το ματς παρ’ όλα αυτά συνεχίστηκε λίγη ώρα μετά, με τα πνεύματα να ηρεμούν. Σε ένα φιλικό που μετατράπηκε σε… εχθρικό.