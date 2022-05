NBA: Η νέα ιστορική επίδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς, εντός έδρας για το Game 4 της ημιτελικής σειράς των πλέι οφ του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει μόνος του, για τα «ελάφια».

Μάλιστα, ο Έλληνας σούπερ σταρ κατάφερε να ισοφαρίσει επίδοση του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, γράφοντας ξανά ιστορία.

Giannis has tied Kareem for the most 30-point games in Bucks playoff history with 30.



? @paysbig pic.twitter.com/uAmx8tgklk