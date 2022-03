NBA: Υποταγή Μπακς στους Γκρίζλις - Έχασαν την ευκαιρία για την κορυφή της Ανατολής (videos)

Ο «Greek Freak» έκανε ό,τι μπορούσε, έχοντας συγκομιδή 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 κοψίματα, ενώ και ο Κρις Μίντλετον πέτυχε 16 πόντους, αλλά στο τέλος το Μέμφις στέρησε από το Μιλγουόκι την ευκαιρία να πιάσει κορυφή στην Ανατολή.

Για τους νικητές, ο Ντι'Αντονι Μέλτον έκανε season high με 24 πόντους. Οι Γκρίζλις ανέβηκαν στο 52-23, την ώρα που οι Μπακς υποχώρησαν στο 46-28. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Μέμφις σε τρεις αγώνες με τους πρωταθλητές.

