Τέλος η σεζόν για τον Γκρέιτ Οσόμπορ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με την εθνική Ισπανίας

Onsports Team

Σοκ έχουν υποστεί στην εθνική Ισπανίας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρέιτ Οσόμπορ στον αγώνα με τη Γεωργία, για τη 2η αγωνιστική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο 22χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ Νιγηριανής καταγωγής χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς τ΄ αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου, ρήξη του πρόσθιου χιαστού και ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Είχε τραυματιστεί λίγο πριν το 2ο λεπτό του δεύτερου αγώνα στην καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής ανδρών της Ισπανίας, όταν συγκρούστηκε με τον Γεωργιανό διεθνή Μάτε Χατιασβίλι. Το γόνατό του λύγισε και έπεσε στο παρκέ. Όταν προσπάθησε να σηκωθεί και να περπατήσει, δεν τα κατάφερε και ξάπλωσε ξανά στο παρκέ, αναγκάζοντας το ιατρικό προσωπικό να τον διακομίσει στ΄ αποδυτήρια και εν συνεχεία στο νοσοκομείο.

«Είμαστε πολύ λυπημένοι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά ειλικρινά, δεν φαίνεται καλό», είχε δηλώσει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «Φούρια Ρόχα», Τσους Ματέο, μετά τον αγώνα, πριν γίνει γνωστή η ακριβής διάγνωση του τραυματισμού του Γκρέιτ Οσόμπορ.

Ο Οσόμπορ το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις ΗΠΑ, όπου φόρεσε τη φανέλα των Μοντάνα Στέιτ, Γιούτα Στέιτ και Ουάσινγκτον Στέιτ στο NCAA έχοντας μέσο όρο 17,8 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 2,1 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Εν συνεχεία αγωνίστηκε στο summer league του ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς, αλλά δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο. Υπέγραψε στη γερμανική Σάιενς Σίτι Γιένα, τη φανέλα της οποίας συνεχίζει να φορά.

Στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεν της Ισπανίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 απέναντι στη Δανία, όταν ο Οσόμπορ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην εθνική ανδρών, είχε συγκομιδή 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 18 λεπτά συμμετοχής.