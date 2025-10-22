Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Στο Αλεξάνδρειο η πρώτη «μάχη» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 11:55
MUNDOBASKET / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Στο Αλεξάνδρειο η πρώτη «μάχη» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στο ιστορικό «Αλεξάνδρειο» της Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσει τη Ρουμανία, στον πρώτο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (27/10) στις 18:30, με την «επίσημη αγαπημένη» να δίνει το πρώτο της μεγάλο ραντεβού μπροστά στο ελληνικό κοινό μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket.

Η επιστροφή της Εθνικής στο «Αλεξάνδρειο» σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς έχει περάσει σχεδόν μια τετραετία από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε εκεί. Ήταν στις 28 Νοεμβρίου 2021, όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει της Λευκορωσίας 77-67 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ένα αποτέλεσμα που ωστόσο ακυρώθηκε αργότερα, λόγω της αποβολής της Λευκορωσίας και της Ρωσίας από τη FIBA.

Η Θεσσαλονίκη, πάντως, δεν έχει μείνει χωρίς αγώνες της Εθνικής. Στις 24 Νοεμβρίου 2024, το PAOK Sports Arena φιλοξένησε την αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Eurobasket 2025, όπου η Ελλάδα νίκησε 77-67. Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 2025, το ίδιο γήπεδο ήταν το σκηνικό του φιλικού απέναντι στο Μαυροβούνιο, με την Εθνική να επικρατεί ξανά, αυτή τη φορά με 69-61.

Η αναμέτρηση με τη Ρουμανία αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για τους Έλληνες φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και να την στηρίξουν στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, σε ένα γήπεδο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.



