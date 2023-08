Ρούντι Γκομπέρ: «Τρελαμένος» μετά το Γαλλία-Μαυροβούνιο - «Έτσι ένιωσα όταν έχασα την παρθενιά μου»

Ο Ρούντι Γκομπέρ είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους σέντερ του NBA τα τελευταία χρόνια. Διακρίνεται για τη δύναμή του, τον εξαιρετικό τρόπο να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, να μαζεύει ριμπάουντ και να μοιράζει τάπες.

Αυτό που δεν είχε έως τώρα στο ρεπερτόριό του ήταν το σουτ. Ειδικά το μακρινό, καθώς δεν είχε ευστοχήσει ποτέ στην έως τώρα μεγάλη καριέρα του σε τρίποντο.

Για όλα όμως υπάρχει η πρώτη φορά. Και στο φιλικό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαυροβούνιο ο Γκομπέρ τα κατάφερε!

Ladies and gentlemen, Rudy Gobert has made his FIRST ever three ?



pic.twitter.com/EoRaku7Eyr