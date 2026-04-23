Μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία ο Χέιζ-Ντέιβις!
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 18:23
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία ο Χέιζ-Ντέιβις!

Στο Λουγκάνο με την όμορφη λίμνη βρέθηκε ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, πριν μπει σε… mode πλέι οφ ενόψει των κρίσιμων αγώνων με την Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ξεχωριστή λατρεία στα ταξίδια. Προτιμά τον ελεύθερο χρόνο του να τον περνά γνωρίζοντας νέα μέρη, πολιτισμούς και ανθρώπους. Πριν λίγο καιρό πήγε στην Ινδία για δύο μέρες να δει το Ταζ Μαχάλ. Πριν την αναμέτρηση με τη Μονακό πετάχτηκε μέχρι τη Σαντορίνη.

Αυτή τη φορά το ρεπό που είχαν οι «πράσινοι» το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει μια μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο όμορφο Λουγκάνο που φημίζεται για τη λίμνη του. Από εκεί ανέβασε πολλές φωτογραφίες, προσθέτοντας μία ακόμη… πινέζα στον χάρτη, σημειώνοντας εκεί τα μέρη που έχει επισκεφθεί.

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης
31 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης
ΣΠΟΡ
Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης
34 λεπτά πριν Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης
EUROLEAGUE
Μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία ο Χέιζ-Ντέιβις!
1 ώρα πριν Μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία ο Χέιζ-Ντέιβις!
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
