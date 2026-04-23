Μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία ο Χέιζ-Ντέιβις!

Onsports Team

Στο Λουγκάνο με την όμορφη λίμνη βρέθηκε ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, πριν μπει σε… mode πλέι οφ ενόψει των κρίσιμων αγώνων με την Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ξεχωριστή λατρεία στα ταξίδια. Προτιμά τον ελεύθερο χρόνο του να τον περνά γνωρίζοντας νέα μέρη, πολιτισμούς και ανθρώπους. Πριν λίγο καιρό πήγε στην Ινδία για δύο μέρες να δει το Ταζ Μαχάλ. Πριν την αναμέτρηση με τη Μονακό πετάχτηκε μέχρι τη Σαντορίνη.

Αυτή τη φορά το ρεπό που είχαν οι «πράσινοι» το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει μια μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο όμορφο Λουγκάνο που φημίζεται για τη λίμνη του. Από εκεί ανέβασε πολλές φωτογραφίες, προσθέτοντας μία ακόμη… πινέζα στον χάρτη, σημειώνοντας εκεί τα μέρη που έχει επισκεφθεί.