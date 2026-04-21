«Ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια ο Ολυμπιακός»

Την περίπτωση του Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Ο Τέιλορ πραγματοποιεί σεζόν καριέρας με τη φανέλα των πορτοκαλί και αποτελεί μια εκ των αποκαλύψεων τη φετινής EuroLeague.

Χάρη στις εμφανίσεις του έχει οδηγήσει τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση και στα play-offs μετά από 15 χρόνια.

Τη φετινή σεζόν μετρά 11.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και σχεδόν 1.0 κλέψιμο ανά αγώνα, σε 23'32'' συμμετοχής.