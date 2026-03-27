Γιουλ: «Ελπίζω να ανανεώσω για ακόμα έναν χρόνο»
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 20:20
EUROLEAGUE

Ο έμπειρος παίκτης και αρχηγός της Ρεάλ δεν έκρυψε την τις διαθέσεις του αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα της Μαδρίτης. 

Η σεζόν μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα αλλά το συμβόλαιο του Σέρχιο Γιουλ με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στο τέλος του. Και ο αρχηγός των Μαδριλένων, με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την Εφές δεν έκρυψε τη διάθεσή του να συνεχίσει να αγωνίζεται και του χρόνου με τη φανέλα της "Βασίλισσας", στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή τη στιγμή νιώθω καλά και καλά σωματικά. Δεν είμαι νέος, αλλά εξακολουθώ να έχω την ίδια επιθυμία και ενθουσιασμό να παίζω όπως και πριν. Όσο αυτό δεν ξεθωριάζει, θα προσπαθήσω να συνεχίσω να παίζω και να απολαμβάνω το μπάσκετ εδώ στη Μαδρίτη. Και ελπίζω να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο»



