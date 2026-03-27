Μονακό: Με… γεμάτες τσέπες στο Telekom Center Athens

Με παρέμβαση του Πριγκιπάτου οι μεγάλες οφειλές της ομάδας καλύφθηκαν, με μοναδικό ερωτηματικό πλέον την επόμενη διοικητική ημέρα.

Η Μονακό μοιάζει τον τελευταίο καιρό να έχει ηρεμήσει από τα σοβαρά εσωτερικά της ζητήματα. Τα οποία προέρχονται από το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Euroleague. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της L’Equipe, αυτό συμβαίνει γιατί έχουν καλυφθεί οι περισσότερες υποχρεώσεις της ομάδας.

Όπως τονίζεται το ίδιο το Πριγκιπάτο έχει καλύψει τα περισσότερα χρέη της ομάδας. Αυτά αφορούν πληρωμές παικτών, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές υποχρεώσεις. Γι’ αυτό και παρουσιάζεται η ομάδα με μεγαλύτερη ηρεμία τον τελευταίο καιρό.

Πλέον, στις 3 Απριλίου θα υπάρξει ακρόαση στο δικαστήριο του Μονακό, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη διοικητική μέρα της ομάδας. Η αναζήτηση για επενδυτές ή νέο διοικτηικό μοντέλο, συνεχίζεται.