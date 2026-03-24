Euroleague: Χωρίς βολή η Βαλένθια στο ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 23:15
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είχε σουτάρει 14 στο πρώτο μέρος, τη στιγμή που οι Ισπανοί δεν είχαν πάει στη γραμμή – Η διαφορά έφτασε στο 1-20 στο δεύτερο μέρος.

Το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό ήταν απ’ τα ντέρμπι της αγωνιστικής στην Euroleague. Σημαντικό καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν στόχο το πλεονέκτημα έδρας.

Η διαιτησία στο ματς διαπίστωσε πως οι παίκτες της Βαλένθια κάνουν εύκολα φάουλ, ενώ αυτοί του Ολυμπιακοί όχι. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι μάλλον ήταν πιο… έξυπνοι στον τρόπο που έκαναν τα λίγα φάουλ τους. Καθώς στο πρώτο ημίχρονο δεν έστειλαν στη βολή ούτε μία φορά τους Ισπανούς.

Η Βαλένθια σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν σούταρε βολή. Όταν το έκανε, η διαφορά είχε φτάσει στο 1-20 κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Σε ματς που ήταν ντέρμπι και η διαφορά «κλειστή» σε εκείνο το σημείο του αγώνα.



