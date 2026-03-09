Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μιλουτίνοφ: «Έχουμε μπροστά μας τρεις απαιτητικές εβδομάδες»
Οnsports Τeam 09 Μαρτίου 2026, 15:53
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Μιλουτίνοφ: «Έχουμε μπροστά μας τρεις απαιτητικές εβδομάδες»

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρί αλλά και το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τον αυριανό αγώνα με την Παρί και ο Σέρβος σέντερ στις δηλώσεις του στάθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμα που έχει η ομάδα του τις επόμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα παιχνίδια στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί.. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για 3 εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά».

Για τις απουσίες: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».

Για τον δικό του τραυματισμό: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός». 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Συμφωνία Λίβερπουλ με Τσάμπι Αλόνσο – Στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»
21 λεπτά πριν «Συμφωνία Λίβερπουλ με Τσάμπι Αλόνσο – Στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»
BET
Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (vid.)
44 λεπτά πριν Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (vid.)
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο
52 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια» - Τι είπε για Βεζένκοφ και Ουόκαπ
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια» - Τι είπε για Βεζένκοφ και Ουόκαπ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved