Μιλουτίνοφ: «Έχουμε μπροστά μας τρεις απαιτητικές εβδομάδες»

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρί αλλά και το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τον αυριανό αγώνα με την Παρί και ο Σέρβος σέντερ στις δηλώσεις του στάθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμα που έχει η ομάδα του τις επόμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα παιχνίδια στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί.. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για 3 εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά».

Για τις απουσίες: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».

Για τον δικό του τραυματισμό: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός».