Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει σε αγωνιστική δράση, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί των υπηρεσιών των Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην αυριανή αναμέτρηση με την Παρί.

Την Παρί εκτός έδρας αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει και πάλι σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Εκτός αγώνα έχουν τεθεί οι Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Τεξανός παίκτης συνεχίζει να είναι εκτός, αφού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, τη στιγμή που ο Έλληνας γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου στο αριστερό πόδι.

Στα ευχάριστα για τον προπονητή του Ολυμπιακού τα νέα του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος πάικτης είναι πολύ καλύτερα με το πρόβλημα στη μέση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Παρίσι, όπως και ο Μόντε Μόρις που βρίσκεται επίσης στην αποστολή.