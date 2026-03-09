Μιχαίλοβιτς: «Επιμένουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι σαφείς και ίσοι για όλους»

Οnsports Τeam

Σφοδρή κριτική του προέδρου της Παρτιζάν προς τη EuroLeague μετά την απόφαση της διοργανώτριας Αρχής να μεταφερθεί ο αγώνας με της Βίρτους, χωρίς τη συγκατάθεση της ομάδας του Βελιγραδίου.

Για μία ακόμα φορά η EuroLeague αποφασίζει και… διατάζει και αυτό είναι κάτι που μπήκε στο… στόχαστρο του Όστογια Μιχαίλοβιτς.

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφαση της Euroleague να μεταφερθεί ο αγώνας με την Βίρτους την Πέμπτη (13/3) χωρίς τη συγκατάθεση της σερβικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Ενημερωθήκαμε από την Euroleague, η οποία επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας στην Ιταλία. Ο δικηγόρος μας εξέτασε τους κανονισμούς της Euroleague και είδαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκρισή μας. Επικοινωνήσαμε μαζί τους, αλλά μας είπαν ότι η ασφάλεια προέχει, ανεξάρτητα από τους κανόνες.

Δεν είναι δίκαιο για τους φιλάθλους μας που είχαν προγραμματίσει το ταξίδι τους. Ακόμη και μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου ακύρωσαν το ταξίδι τους, επειδή δεν μπορούσαν να προσαρμόζουν τα επαγγελματικά τους πλάνα από μέρα σε μέρα. Τι νόημα έχουν οι κανονισμοί αν δεν τηρούνται; Αλλά θα πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά άδικα πράγματα, και αυτό είναι απλώς ένα ακόμη από αυτά.

Η Euroleague, ως η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, πρέπει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Οι σύλλογοι χρειάζονται συνέχεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τη λειτουργία σου αν έχεις άδεια για ένα, δύο ή τρία χρόνια. Έχεις χορηγούς που υπογράφουν μακροχρόνια συμβόλαια, αλλά με ρήτρες που ορίζουν ότι αν ο σύλλογος δεν παίζει στην Euroleague, το συμβόλαιο ακυρώνεται. Η Euroleague έχει την ισχυρή μας υποστήριξη για τη μετατροπή των αδειών Β σε Α, αλλά επιμένουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι σαφείς και ίσοι για όλους τους συλλόγους.

Η οργάνωση της EuroLeague είναι απαιτητική, είχαμε την αποβολή των ρωσικών ομάδων, εμείς γίναμε δεκτοί, μπήκε η Μονακό, υπήρξε ένας πόλεμος που αρχικά επηρέασε τη Μακάμπι, μετά τη Χάποελ, και τώρα τρεις σύλλογοι δεν μπορούν να παίξουν στην έδρα τους... Καταλαβαίνω ότι η ασφάλεια πρέπει να προέχει, αλλά οι ιθύνοντες της Euroleague πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι σύλλογοι έχουν πολλούς φιλάθλους και χορηγούς, και η δομή αυτών των συλλόγων έχει σημασία. Όταν οδηγείς ένα μεγάλο, μακρύ πλοίο, δεν μπορείς να κάνεις απότομους ελιγμούς γιατί όλα πέφτουν. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ανυπομονώ να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον κόσμο και να επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες, γιατί λείπει αυτή η αγορά από την Euroleague, ειδικά η ΤΣΣΚΑ. Τώρα, ας επιστρέψουμε στο μπάσκετ.

Όταν η EuroLeague παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις, μπορεί να λύνει το πρόβλημα μιας ομάδας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πρόβλημα σε μια άλλη, επειδή εστιάζει μόνο στη δική της διοργάνωση, αγνοώντας τα εγχώρια καλεντάρια.

Αυτό δεν αποτελεί κριτική εναντίον κάποιου σε προσωπικό επίπεδο. Μιλάω γενικά για την οργάνωση της λίγκας και συνεχίζω να πιστεύω ακράδαντα ότι η EuroLeague πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη σχέση της με τις ομάδες όσον αφορά το καλεντάρι.

Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζω εδώ και αρκετά χρόνια όταν συζητάμε για το καλεντάρι της λίγκας. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και συνεργασία μεταξύ της Euroleague και των συλλόγων για να αποφεύγονται τέτοιες συγκρούσεις και πιέσεις σε παίκτες και επιτελεία».