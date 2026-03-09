Euroleague: Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για το «διαζύγιο» της Μονακό με τον Μισινό

Οnsports Team

Ένα ιδιαίτερο σχόλιο έκανε ο Μάικ Τζέιμς με αφορμή την αποχώρηση του συμπαίκτη του, Νταβίντ Μισινό, από τη Μονακό.

Η αποδέσμευση του Μισινό από τη γαλλική ομάδα προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Τζέιμς να κάνει το δικό του «χτύπημα» στα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε ανάρτηση μετά την επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας, στέλνοντας μήνυμα τόσο για την επόμενη ημέρα στην καριέρα του συμπαίκτη του όσο και για την απόφαση της ομάδας. «Είναι αστείο αλλά καλή τύχη στην επόμενη ομάδα σου αδερφέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάικ Τζέιμς.

Υπενθυμίζεται ότι η Μονακό γνωστοποίησε πως η συνεργασία της με τον Νταβίντ Μισινό ολοκληρώθηκε έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών, με τον Γάλλο γκαρντ να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.