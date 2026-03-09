AS: «Ο Παναθηναϊκός καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα»

Οnsports Τeam

Η ισπανική «AS» ετοίμασε… αφιέρωμα στην ομάδα του «τριφυλλιού» η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και πηγαίνει από ήττα σε ήττα.

Η πολύ κακή πορεία του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και EuroLeague δεν αποτελεί θέμα συζήτησης μόνο εντός των τειχών, αλλά και εκτός αυτών. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά και την ήττα του «τριφυλλιού» από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» η ισπανική «AS» παρουσίασε ένα μίνι… αφιέρωμα για την πολύ κακή πορεία της ομάδας προσπαθώντας να αναλύσει το τι φταίει.

Αναλυτικά:

«Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος και εύκολος να γίνει κατανοητός: Να ανακτήσει τον ευρωπαϊκό θρόνο που την περασμένη σεζόν της πήρε στο Άμπου Ντάμπι η Φενέρμπαχτσε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χτίστηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα χρήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο: Ένα σύνολο που φτάνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ καθαρά και αποτελεί το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης»

ανέφερε αρχικά το κείμενο και συνέχιζε:

«Όμως τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες το project μοιάζει να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Από τον Φεβρουάριο και μετά, η κατάσταση αποτελεί πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό, που έχει χάσει επτά από τα εννέα παιχνίδια του μεταξύ ελληνικού πρωταθλήματος και Euroleague. Το Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, αποτελεί τη μοναδική «παρηγοριά».

Μια σημαντική επιτυχία, βέβαια, αλλά δεν κρύβει τη σκληρή πραγματικότητα: Τρεις ήττες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ρεκόρ 15-4, που τον φέρνει ήδη τέσσερις νίκες πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αήττητος με 19-0, και μόλις μία μπροστά από την τρίτη ΑΕΚ που έχει 14-4 και ένα παιχνίδι λιγότερο».