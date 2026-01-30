Παναθηναϊκός AKTOR: «O MVP αισθάνεται πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει σύντομα»

Οnsports Τeam

Η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός παίκτης είναι σε φάση… επιστροφής.

Το τελευταίο διάστημα ο Κέντρικ Ναν απέχει από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, λόγω ενός τραυματισμού που τον έχει αφήσει εκτός, «πληγώνοντας» σε μεγάλο βαθμό την ομάδα με την απουσία του.

Η πορεία της αποθεραπείας του πηγαίνει αρκετά καλά και είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο, ο Ναν να κάνει την επανεμφάνισή του στον αγώνα της 3ης Φεβρουαρίου με την Ρεάλ στο Telekom Center.

Κάτι που άφησε να εννοηθεί με ανάρτησή της η σύντροφός του, Μπλεν Κίγια.

“O MVP αισθάνεται πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει σύντομα” έγραψε η Μπλεν Κίγια σε ένα Instagram story στο οποίο απεικονίζεται ο Κέντρικ Ναν μαζί με την κόρη τους, στον καναπέ του σαλονιού τους.

Φέτος, ο Ναν μετράει 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.