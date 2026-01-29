Έφτασε στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός

Η αποστολή του Παναθηναϊκού προσγειώθηκε πριν από λίγο στη Λυών για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο το βράδυ από τη Λυών, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, με την ομάδα του "τριφυλλιού" να βρίσκεται ήδη επί γαλλικού εδάφους.

Οι "πράσινοι" αναχώρησαν το πρωί και το απόγευμα θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους στο γήπεδο της Βιλερμπάν, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει να διαχειριστεί ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα.

Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός παίκτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στη Βιλερμπάν και έτσι έμεινε εκτός αποστολής, μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Αντιθέτως κανονικά ακολούθησαν την αποστολή οι Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ντίνος Μήτογλου που έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή τους.