Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν και στη Γαλλία

Ο Αμερικανός παίκτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στη Βιλερμπάν και έτσι έμεινε εκτός αποστολής, μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ. Με 13 παίκτες στη Λυόν ο Παναθηναϊκός.

Με ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός.

Η αποστολή του "τριφυλλιού" αναχωρεί σε λίγη ώρα για τη Γαλλία με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει νε ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και έτσι θα παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει θεραπείες, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του στην "διαβολοεβδομάδα" που ακολουθεί.

Εκτός του Κέντρικ Ναν στην Αθήνα έμειναν και οι Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Αντιθέτως κανονικά ακολούθησαν την αποστολή οι Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ντίνος Μήτογλου που έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή τους.