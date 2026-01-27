Ομάδες

EuroLeague: Δοκιμασία της «Βασίλισσας» στο Παρίσι
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 09:52
EUROLEAGUE

Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής ανοίγει στην πόλη του Φωτός με την Παρί να υποδέχεται την… φορτσάτη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε τρεις… δόσεις θα διεξαχθεί η 25η αγωνιστική της EuroLeague με την Παρί και τη Ρεάλ να σηκώνουν… αυλαία.

Η Παρί φιλοξενεί τους Μαδριλένους (22:00)  με την «βασίλισσα» να θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό momentum στο οποίο βρίσκεται και να πάρει το «διπλό» για να παραμείνει εντός τετράδας.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα μετρώντας οκτώ νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή με Χάποελ και Φενέρ έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη.

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00

Πέμπτη 29/1 

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Δείτε ΕΔΩ την κατάταξη της Euroleague



