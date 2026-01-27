EuroLeague: Δοκιμασία της «Βασίλισσας» στο Παρίσι
Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής ανοίγει στην πόλη του Φωτός με την Παρί να υποδέχεται την… φορτσάτη Ρεάλ Μαδρίτης.
Σε τρεις… δόσεις θα διεξαχθεί η 25η αγωνιστική της EuroLeague με την Παρί και τη Ρεάλ να σηκώνουν… αυλαία.
Η Παρί φιλοξενεί τους Μαδριλένους (22:00) με την «βασίλισσα» να θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό momentum στο οποίο βρίσκεται και να πάρει το «διπλό» για να παραμείνει εντός τετράδας.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα μετρώντας οκτώ νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή με Χάποελ και Φενέρ έχοντας μια αγωνιστική περισσότερη.
Τρίτη 27/1
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00
Πέμπτη 29/1
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45
Παρασκευή 30/1
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45