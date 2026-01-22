Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αντίδραση Δ. Γιαννακόπουλου: «Δεν κάνουν τίποτα όταν οπαδοί βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας»
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 22:20
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αντίδραση Δ. Γιαννακόπουλου: «Δεν κάνουν τίποτα όταν οπαδοί βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός διερωτήθηκε για ποιο λόγο δεν επιβάλλονται ποινές στα κλαμπ που οπαδοί τους βρίζουν ανθρώπους αντίπαλων ομάδων.

Στο Ισραήλ ο Εργκίν Αταμάν έγινε δεκτός με υβριστικά συνθήματα. Από τη στιγμή που έφτασε με το πούλμαν της αποστολής του Παναθηναϊκού, μέχρι φυσικά και τη στιγμή που ήταν στο παρκέ. Μια κατάσταση που σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, με αναρτήσεις του πρόβαλε τα βίντεο όπου βρίζουν τον Αταμάν στο Τελ Αβίβ, αλλά και τον ίδιο στο ΣΕΦ προ ημερών, στο ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι.

Αυτό που διερωτήθηκε, είναι πότε θα τιμωρηθούν οι σύλλογοι που αφήνουν τους οπαδούς τους να έχουν τέτοια συμπεριφορά, απέναντι σε αντιπάλους.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Κάθε φορά που μιλάνε ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες, τρώμε πρόστιμο... Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους, που δεν κάνουν τίποτα όταν οι οπαδοί τους βρίζουν εμάς και τις οικογένειές».

Stigmiotypo othonis 2026-01-22 220646.png



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»
9 λεπτά πριν Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»
EUROLEAGUE
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Το έχασε μέσα από τα χέρια του
19 λεπτά πριν Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Το έχασε μέσα από τα χέρια του
BET
Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ
22 λεπτά πριν Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ
EUROLEAGUE
Ένσταση από τον Παναθηναϊκό γιατί κόλλησε το χρονόμετρο
44 λεπτά πριν Ένσταση από τον Παναθηναϊκό γιατί κόλλησε το χρονόμετρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved