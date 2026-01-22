Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Πέρασε από την Τουρκία ο Ολυμπιακός

Onsports Team

Η ομάδα του Γιώργου μπαρτζώκα πήρε την 4η συνεχόμενη νίκη της, κόντρα στην Εφές η οποία δε μπόρεσε να ξεπεράσει τα πάρα πολλά αγωνιστικά της προβλήμα.

Όπως είχε συμβεί και απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι και στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τη νίκη, παρότι έκανε τους φίλους του να… καρδιοχτυπήσουν. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 74-68 για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, φτάνοντας στην τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία τους και στην έβδομη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-8, με έναν αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Πειραιά ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 48 πόντους και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας, ωστόσο στο δεύτερο μέρος εμφάνισε σοβαρή επιθετική δυστοκία, πετυχαίνοντας μόλις 26 πόντους και επιτρέποντας στην ουραγό Εφές να επιστρέψει στο ματς. Η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ αποδείχθηκε καθοριστική, με τον φόργουορντ να ολοκληρώνει τον αγώνα με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, παρά το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα.

Καίριο ρόλο έπαιξε και το μεγάλο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος πρόσθεσε 6 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ. Σημαντική βοήθεια προσέφερε ο Ντόντα Χολ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ Φουρνιέ και Ντόρσεϊ σημείωσαν από 11 πόντους. Για την Εφές, που έπεσε στο 6-18, ξεχώρισαν οι Ντόζιερ και Σέιμπεν Λι.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Πάμπλο Λάσο): Μπομπουά, Xαζέρ, Λι 13 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 6, Κορντινιέ 8 (1), Σμιτς 4, Ντισέ 2, Ντόζιερ 16 (2), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2), Τζόουνς 6

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουόρντ 9, Βεζένκοφ 19 (1), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 11 (2), Πίτερς 4 (1), Χολ 10, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 11 (1)