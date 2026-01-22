Sold out το Εφές - Ολυμπιακός
Κατάμεστη θα είναι η έδρα της Εφές στην αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αποψινή αναμέτρηση με την Εφές, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague και η αποστολή του αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη.
Η Εφές επιθυμεί διακαώς την νίκη, για πολλούς λόγους και την ίδια στιγμή αναμένεται να έχει πολύ έντονη στήριξη από τον κόσμο της ο οποίος... εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια του αγώνα.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετράει επτά διαδοχικές ήττες στη EuroLeague και με ρεκόρ 6-17 είναι στη 19η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να κάνει restart.
⚡Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi bu akşam KAPALI GİŞE!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 22, 2026
? Tribünleri dolduran tüm taraftarımıza sonsuz teşekkürler. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/lXLj7IKLXl