Sold out το Εφές - Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 15:54
EUROLEAGUE / Εφές Αναντόλου / Ολυμπιακός

Sold out το Εφές - Ολυμπιακός

Κατάμεστη θα είναι η έδρα της Εφές στην αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα. 

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αποψινή αναμέτρηση με την Εφές, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague και η αποστολή του αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη. 

Η Εφές επιθυμεί διακαώς την νίκη, για πολλούς λόγους και την ίδια στιγμή αναμένεται να έχει πολύ έντονη στήριξη από τον κόσμο της ο οποίος... εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια του αγώνα. 

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετράει επτά διαδοχικές ήττες  στη EuroLeague και με ρεκόρ 6-17 είναι στη 19η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να κάνει restart. 



