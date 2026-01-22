Sold out το Εφές - Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Κατάμεστη θα είναι η έδρα της Εφές στην αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αποψινή αναμέτρηση με την Εφές, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague και η αποστολή του αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Εφές επιθυμεί διακαώς την νίκη, για πολλούς λόγους και την ίδια στιγμή αναμένεται να έχει πολύ έντονη στήριξη από τον κόσμο της ο οποίος... εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια του αγώνα.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετράει επτά διαδοχικές ήττες στη EuroLeague και με ρεκόρ 6-17 είναι στη 19η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να κάνει restart.