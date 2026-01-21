Ομάδες

Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ - Αγωνία για το ματς της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 23:42
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Σοβαρά προβλήματα στην εγκατάσταση, μία μέρα πριν το ματς της ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού για το Eurocup Γυναικών.

Η κατάσταση στο ΣΕΦ δε λέει να διορθωθεί με τίποτα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η διοίκηση του σταδίου, παρά την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε πριν 1,5 μήνα, δεν μερίμνησαν για να διορθωθεί μέρος του τεράστιου προβλήματος.

Έτσι, η βροχόπτωση της Τετάρτης (21/1) άφησε τα σημάδια της. Πλημμύρισαν αρκετοί χώροι του ΣΕΦ και πλέον η ανησυχία είναι μεγάλη, για το ενδεχόμενο που συνεχίσει η βροχή. Καθώς την Πέμπτη (22/1) είναι προγραμματισμένος αγώνας του Ολυμπιακός για το Eurocup γυναικών.

Ο περιβάλλοντας χώρος θυμίζει λίμνη, διάδρομοι και είσοδοι έχουν πλημμυρίσει περισσότερο απ’ όσο είχε συμβεί στις αρχές Δεκέμβρη όταν και πάρθηκε κυβερνητική απόφαση για αναβολή του αγώνα της Euroleague με την Φενέρμπαχτσε.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο ρεπορτάζ που δημοσίευσαν «ΤΑ ΝΕΑ», την ώρα που στο Telekom Center Athens διεξαγόταν αγώνας με 8.000 κόσμο, το ΣΕΦ είχε αυτή την εικόνα:

 



