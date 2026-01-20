Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague

INTIME SPORTS

Έτοιμος να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:15).

Ο Αμερικανός σέντερ έχει ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής σε δύο παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ωστόσο δεν αγωνίστηκε στο Βελιγράδι κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Παρτιζάν, λόγω ειδικού όρου που υπήρχε στη συμφωνία της μεταγραφής του.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα για την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον υπολογίζει κανονικά, όπως και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, που επιστρέφει στη δωδεκάδα.

Οι δώδεκα παίκτες του Ολυμπιακού για το ματς είναι οι: Ουόκαπ, Νιλικινά, Ουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ.