Μπάγερν: Γι αυτό έφυγε ο Ντίνγουιντι από το Μόναχο
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 13:27
EUROLEAGUE

Μπάγερν: Γι αυτό έφυγε ο Ντίνγουιντι από το Μόναχο

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς με δηλώσεις του αποκάλυψε τους λόγους αποχώρησης του Σπένσερ Ντίνγουιντι από τη γερμανική ομάδα.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι μπορεί να αποτέλεσε μία από τις πιο σπουδαίες μεταγραφές της Ευρώπης, αλλά δεν κατάφερε να… στεριώσει στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο προπονητής των Βαυαρών, Σβέτισλαβ Πέσιτς, μιλώντας στη Mozzart Sport αποκάλυψε τους λόγους της αποχώρησης του έμπειρου Αμερικανού, ο οποίος έφυγε εξαιτίας προσωπικών θεμάτων.

«Η σύζυγός του ήρθε στο Μόναχο για Χριστούγεννα, αλλά έπρεπε να επιστρέψει αμέσως λόγω ασθένειας του πατέρα της. Μετά έπρεπε να φύγει λόγω ασθένειας της μητέρας του. Όλα έγιναν μέσα σε δύο ημέρες. Έπρεπε να φύγει», ήταν τα λόγια του Πέσιτς.



