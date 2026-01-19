Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Ιανουαρίου 2026, 16:06
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος

Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου δεν προπονήθηκαν την Δευτέρα (19/1), με τον Αμερικανό να είναι εξαιρετικά αμφίβολος και τον διεθνή Έλληνα να μην παίζει κόντρα στην Μπασκόνια. 

Ο  Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Τρίτης (20/1, 21:15) κόντρα στην Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του για μια ακόμα φορά τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, οι οποίοι αναμένεται να χάσουν ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από κάκωση στην ποδοκνημική, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ από θλάση στη γάμπα.

Αντίθετα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Μπασκόνια.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
32 λεπτά πριν Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά Αγγελόπουλων: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη τους
46 λεπτά πριν Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά Αγγελόπουλων: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη τους
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved