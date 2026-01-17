Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 22:40
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

Το «3stepsbasket» στηριζόμενο στους αριθμούς ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα του «τριφυλλιού» ως τώρα στη σεζόν.

Τα advanced stats έχουν μπει για τα καλά στο μπάσκετ. Πολλές φορές πάνω τους στηρίζεται η λειτουργία ομάδων. Το «3stepsbasket», στηριζόμενο στη στατιστική ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την πιο αποδοτική πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αυτή λοιπόν αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς. Αυτό το σχήμα σε 105 κατοχές έχει Net Rating +67 και σκορ 72-38. Ανά 100 κατοχές ο Ναν έχει 40,4 πόντους, ο Σορτς 17,3 ασίστ και οι Χουάντσο και Χολμς έχουν 17,2 REB%.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο έρχεται, ποιοι τον ακολουθούν
49 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο έρχεται, ποιοι τον ακολουθούν
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Χωρίς πέντε στην Τούμπα - Η αποστολή για ΠΑΟΚ
1 ώρα πριν ΟΦΗ: Χωρίς πέντε στην Τούμπα - Η αποστολή για ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Στη Νιγηρία η τρίτη θέση του τουρνουά
2 ώρες πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Στη Νιγηρία η τρίτη θέση του τουρνουά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved