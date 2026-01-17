Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

Onsports Team

Το «3stepsbasket» στηριζόμενο στους αριθμούς ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα του «τριφυλλιού» ως τώρα στη σεζόν.

Τα advanced stats έχουν μπει για τα καλά στο μπάσκετ. Πολλές φορές πάνω τους στηρίζεται η λειτουργία ομάδων. Το «3stepsbasket», στηριζόμενο στη στατιστική ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την πιο αποδοτική πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αυτή λοιπόν αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς. Αυτό το σχήμα σε 105 κατοχές έχει Net Rating +67 και σκορ 72-38. Ανά 100 κατοχές ο Ναν έχει 40,4 πόντους, ο Σορτς 17,3 ασίστ και οι Χουάντσο και Χολμς έχουν 17,2 REB%.