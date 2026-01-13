Ομάδες

Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 18:29
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ συμμετείχαν σε δράση του προγράμματος One Team της Euroleague, περνώντας χρόνο με τα παιδιά σε σχολείο της Αθήνας και τους αθλητές των Special Olympics Hellas.

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, οι αποτελούν τους πρεσβευτές του συλλόγου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έστειλα το δικό τους ιδιαίτερο και ζεστό μήνυμα.

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έπαιξαν μπάσκετ μαζί τα παιδιά του One Team της EuroLeague και τους αθλητές του Special Olympics Hellas. Οι δύο αθλητές μέσα από δραστηριότητες και συζήτηση προσπάθησαν να μεταδώσουν τη σημασία του σεβασμού, αλλά και τις αξίες που καλλιεργεί ο ομαδικός αθλητισμός.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην ανάρτηση της:

«Μια προπόνηση, ένα μήνυμα.

Επιστρέφοντας στο παρκέ, οι αθλητές του Special Olympics Hellas και οι μαθητές, προπονήθηκαν μαζί και μοιράστηκαν το παιχνίδι, τα χαμόγελα τη δύναμη της σύνδεσης μέσω του μπάσκετ.

Οι πρεσβευτές της One Team, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δεν έπαιξαν απλώς μαζί με τα παιδιά, αλλά μοιράστηκαν αυτό που πραγματικά έχει σημασία: τον σεβασμό, την κατανόηση και την ικανότητα να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, σε κάθε βήμα της πορείας τους.

Γιατί όταν ακούμε, μοιραζόμαστε και εξελισσόμαστε μαζί, το μήνυμα γίνεται πραγματικότητα: Είμαστε όλοι μια ομάδα».



