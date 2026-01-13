Ομάδες

Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 15:44
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δε βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του για τον αγώνα με την πρώην ομάδα του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα όμως να έχει στη διάθεσή του τους Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ. 

Πριν από λίγες ημέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς "έκλεισε" το κεφάλαιο Παρτιζάν στην καριέρα του, αποφασίζοντας να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. 

Αύριο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τους Σέρβους στο Βελιγράδι, αλλά ο έμπειρος σέντερ δεν θα αγωνιστεί καθώς έμεινε στην Αθήνα και δεν συμπεριελήφθηκε στην αποστολή των "ερυθρόλευκων". 

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή τους. 



