Με Μογκούλκοτς το Παρτιζάν - Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει το διπλό που θα τον φέρει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία και η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράκις (Λιθουανία).

Υπενθυμίζουμε πως το ματς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (14/1) στις 20:30.