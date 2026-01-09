Euroleague: Αλλαγή ημερομηνίας για να βολέψει Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε

Onsports Team

Το Μονακό – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου όπως ανακοινώθηκε, μία μέρα νωρίτερα απ’ ότι είχε προγραμματιστεί, λόγω της διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Φενέρμπαχτσε.

Η Μονακό ανακοίνωσε την απόφαση της Euroleague για αλλαγή ημερομηνίας στο ματς της 31ης αγωνιστικής, όταν και θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Το ματς θα διεξαχθεί τελικά την Πέμπτη 12 Μαρτίου, αντί για τις 13/3 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Οι Μονεγάσκοι επισημαίνουν πως η απόφαση πάρθηκε λόγω του ορισμού της εξ αναβολής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε για τις 17 Μαρτίου. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένες ομάδες και να έχουν μία παραπάνω μέρα ανάμεσα στα ματς.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταθέτοντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου.

Η Μονακό έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα για να διατηρήσει την αρχική ημερομηνία, αλλά δυστυχώς αυτά δεν απέδωσαν.

Για όσους έχουν ήδη εισιτήριο για τον αγώνα της 13/03, αυτό παραμένει έγκυρο για τη νέα ημερομηνία, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα:

Να κρατήσετε το εισιτήριο που έχετε ήδη στην κατοχή σας.

Να λάβετε ένα κουπόνι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα.

Να προχωρήσετε σε αίτηση επιστροφής χρημάτων».