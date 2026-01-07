Αταμάν για μεταγραφές: «Η πιο σημαντική αν επιστρέψει ο Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στις μεταγραφικές αναζητήσεις του «τριφυλλιού», τονίζοντας πως η σπουδαιότερη όλων θα είναι η επιστροφή του Γάλλου σέντερ.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν παραμονή του αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια, ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Συγκεκριμένα για ονόματα όπως ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Γιαμπουσέλε που έχουν ακουστεί ως φημολογία.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR παραδέχτηκε πως η ομάδα κοιτά για κάποιον παίκτη, χωρίς να μιλήσει για ονόματα. Τόνισε πάντως πως η σπουδαιότερη κίνηση θα είναι η πιθανή επιστροφή του Ματίας Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες.

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ είναι υποψήφια για τον τίτλο όπως πολλές άλλες ομάδες. Όπως βλέπετε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και είναι σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, έκαναν μεταγραφή.

Οι μεταγραφές είναι κάτι που στις μεγάλες ομάδες μπορεί να συζητηθεί και η ομάδα μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κανένας, ή κάποιοι άλλος. Μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή την περίοδο, η Φενέρμπασχτσε υπέγραψαν τον Ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Τζόουνς, είναι φυσιολογικό. Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή θα είναι φυσικά ελπίζω σε 3-4 εβδομάδες, αν επιστρέψει ο Ματίας (σ.σ. Λεσόρ)».