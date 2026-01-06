Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Ιανουαρίου 2026, 19:39
EUROLEAGUE

Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)

Πάνω από 700 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας και αποθέωσαν παίκτες και προπονητές κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. 

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του όμως συνεχίζει να είναι δίπλα του πιο πιστά από ποτέ. 

Οι "πράσινοι" για μία ακόμα φορά κάνουν πράξη το "στις χαρές και στις λύπες μαζί" και το απέδειξαν πριν από λίγη ώρα όταν και υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας έξω από τα αποδυτήρια. 

Οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα, χειροκρότησαν την αποστολή, δημιούργησαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα και... ντόπαραν ψυχολογικά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Νύχτα ντροπής στο BCL: Έληξε στο 7' το Χολόν – Τραπάνι | Έμειναν με έναν παίκτη οι Ιταλοί (video)
38 λεπτά πριν Νύχτα ντροπής στο BCL: Έληξε στο 7' το Χολόν – Τραπάνι | Έμειναν με έναν παίκτη οι Ιταλοί (video)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος - Κηφισιά 0-1: Ο «κεραυνός» του Αμάνι που έκρινε την πρόκριση
1 ώρα πριν Βόλος - Κηφισιά 0-1: Ο «κεραυνός» του Αμάνι που έκρινε την πρόκριση
EUROLEAGUE
Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)
1 ώρα πριν Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved