Αποθέωση για τους "πράσινους" στο Telekom Center Athens (vid)

Πάνω από 700 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας και αποθέωσαν παίκτες και προπονητές κατά την άφιξή τους στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του όμως συνεχίζει να είναι δίπλα του πιο πιστά από ποτέ.

Οι "πράσινοι" για μία ακόμα φορά κάνουν πράξη το "στις χαρές και στις λύπες μαζί" και το απέδειξαν πριν από λίγη ώρα όταν και υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας έξω από τα αποδυτήρια.

Οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα, χειροκρότησαν την αποστολή, δημιούργησαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα και... ντόπαραν ψυχολογικά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης.