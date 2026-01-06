Ελάιζα Μπράιαντ: «Θύρα 13 είστε στο top-3»

oNSPO

Ο παίκτης της Χάποελ μέσβ βίντεό του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναθέωρησε την άποψή τους για τα γήπεδα με την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Με νέο βίντεο ο Ελάιζα Μπράιαντ βελτιώνει τη θέση της έδρας του Παναθηναϊκού στο Top 5 του για τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχει βιώσει στα γήπεδα, αποθεώνοντας τον κόσμο του "τριφυλλιού" με άνα άκρως χιουμοριστικό σχόλιο.

Σε ερώτηση που του είχε γίνει σε παλαιότερη συνέντευξή του για τα γήπεδα με την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, ο παίκτης της Χάποελ είχε βάλει στην πρώτη θέση αυτό της ομάδας του, στο Νο2 της Παρτιζάν, στο Νο3 της Φενέρμπαχτσε, στο Νο4 του Ερυθρού Αστέρα και στο Νο5 του Παναθηναϊκού.

Αυτό όπως είναι φυσιολογικό ξεσήκωσε αντιδράσεις από τον κόσμο της ομάδας του Παναθηναϊκού και ο Μπράιαντ προχώρησε σε... νέο, διευκρινιστικό βίντεο με το οποίο αναθεωρεί και αποθεώνει τον κόσμο των "πράσινων".

Ο Μπράιαντ στο νέο βίντεο "ανέβασε" το Telekom Center Athens από το Νο5 στο Νο3 και τόνισε:

«Παναθηναϊκός. Η πιστή Θύρα 13 θα είναι στο top-3. Κάνω την αλλαγή αυτή, όχι επειδή μου κάνατε bullying... ΟΚ μου κάνατε bullying και είχατε δίκιο. Η ατμόσφαιρα εδώ στην Αθήνα, ειδικά στα play offs, δεν συγκρίνεται με άλλη. Το πλήθος του κόσμου, η φωνή τους, το πάθος τους, είναι πραγματικά πιστοί. Για αυτό έκανα την αλλαγή. Τέλος οι διαπραγματεύσεις. Θύρα 13 είστε στο top-3».