Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα
Οnsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 15:55
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα

Την κατάσταση των τραυματιών στον Ολυμπιακό ανέλυσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς με τον Άρη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, τονίζοντας πως «το πόδι του είναι πρησμένο από μια γονατιά που δέχθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Κάνει θεραπεία και θα προσπαθήσει να είναι παρών την Τρίτη (σ.σ. κόντρα στη Φενέρμπαχτσε)».

Στη συνέχεια στάθηκε και στον Τάισον Ουόρντ και στην περίπτωση επιστροφής του σημειώνοντας: «Όπως μου μεταφέρθηκε από το ιατρικό τιμ, ίσως τον έχουμε μαζί μας την Παρασκευή για το ματς με την Μπάγερν».

Τέλος, αποκαλύφθηκε και ένας τραυματισμός του Νιλικίνα, ο οποίος χτύπησε χαμηλά στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη και για αυτό δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζημιά και ποιο το μέγεθός της.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης
10 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι
47 λεπτά πριν Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved