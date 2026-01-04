Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα

Οnsports Team

Την κατάσταση των τραυματιών στον Ολυμπιακό ανέλυσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς με τον Άρη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, τονίζοντας πως «το πόδι του είναι πρησμένο από μια γονατιά που δέχθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Κάνει θεραπεία και θα προσπαθήσει να είναι παρών την Τρίτη (σ.σ. κόντρα στη Φενέρμπαχτσε)».

Στη συνέχεια στάθηκε και στον Τάισον Ουόρντ και στην περίπτωση επιστροφής του σημειώνοντας: «Όπως μου μεταφέρθηκε από το ιατρικό τιμ, ίσως τον έχουμε μαζί μας την Παρασκευή για το ματς με την Μπάγερν».

Τέλος, αποκαλύφθηκε και ένας τραυματισμός του Νιλικίνα, ο οποίος χτύπησε χαμηλά στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη και για αυτό δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζημιά και ποιο το μέγεθός της.