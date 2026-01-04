Η μέρα της κρίσης για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Έχει συμφωνήσει με τη Μακάμπι, αποφασίζει η Παρτίζαν»

Οnsports Team

Ισραηλινό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και απομένει η οριστική απόφαση της Παρτίζαν.

Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Η Παρτίζαν καλείται να αποφασίσει μέχρι τη Δευτέρα (5/1) σε ποια ομάδα θα παραχωρήσει τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στην αναμέτρηση της ΑΒΑ League κόντρα στη Μπόρατς Τσάτσακ (στην οποία πρωταγωνίστησε ο Νικ Καλάθης με 7/7 τρίποντα).

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport5, «ο Τζόουνς έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους συμβολαίου με τη Μακάμπι Τετ Αβίβ, παρά το ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC». Το ίδιο βέβαια ισχυρίζονταν πριν λίγες μέρες και πηγές κοντά στους Πειραιώτες, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, με την Παρτίζαν να έχει τον τελευταίο λόγο, καθώς θα πρέπει να αποζημιωθεί οικονομικά.

Από τη Σερβία, με τη σειρά τους, θεωρούν δεδομένη πλέον την αποχώρηση του παίκτη, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον Τόνι Τζεκίρι, που έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σημειώνεται πως για να μετακινηθεί ένας παίκτης από μια ομάδα EuroLeague σε άλλη, θα πρέπει να απεγγραφεί από την ομάδα που ανήκει ως τη Δευτέρα (5/1) στις 19:00. Αν παρέλθει η συγκεκριμένη προθεσμία και ο Τζόουνς (ή οποιοσδήποτε παίκτης) παραμένει στο ρόστερ της ομάδας του για την Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη της διοργάνωσης.

Αντίθετα, όποιος παίκτης απεγγραφεί εντός προθεσμίας, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας ως τις 25 Φεβρουαρίου.