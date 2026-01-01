Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου ντέρμπι
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 01 Ιανουαρίου 2026, 11:28
Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική.  

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και το ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

Την ευθύνη για να αποδώσουν δικαιοσύνη εντός των γραμμών του glass-floor στο Telekom Center Athens θα την έχουν οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεφς και Μίλαν Νέντοβιτς, οι οποίοι ορίστηκαν να διευθύνουν το μεγάλο ντέρμπι από την EuroLeague.



