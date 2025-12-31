Ασταμάτητη «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold Out και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Onsports Team

Λίγες ώρες μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, έκαναν… φτερά και εκείνα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι ασταμάτητοι! Οι «πράσινοι» υποστηρικτές δείχνουν την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή τους προς την ομάδα, κάνοντας το ένα sold out μετά το άλλος. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μάλιστα, αυτό έγινε κυριολεκτικό.

Αφού ανακοινώθηκε η εξάντληση των εισιτηρίων για το ματς της 20ης αγωνιστικής με την Αρμάνι Μιλάνο, λίγο αργότερα ήρθε και δεύτερο sold out. Αυτό για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» εξάντλησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής, κόντρα στη «βασίλισσα», σε ένα απ’ τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Φαίνεται πως το 2026 ήδη μοιάζει οικείο. Και αν υπάρχει ένα μέρος που δεδομένα θα είναι θορυβώδες και γεμάτο, είναι η δική μας αρένα, το Telekom Center Athens», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ για το sold out του αγώνα που θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου.