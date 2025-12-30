Πιτίνο: «Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Ρικ Πιτίνο συμπλήρωσε 7 χρόνια από την ημέρα που έκτασε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε πως ο τεράστιος Αμερικανός προπονητής δε ξεχνάει ούτε τον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και την Ελλάδα.

Επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Ρικ Πιτίνο πέρασε τον Ατλαντικό και έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού με την ομάδα του "τριφυλλιού" να γράφει και πάλι ιστορία, φέρνοντας στην Ευρώπη έναν εκ των κορυφαίων τεχνικών της Αμερικανικής Ηπείρου.

Ο Ρικ Πιτίνο πέρασε δις από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, είχε την τιμή να γίνει Ομοσπονδιακός τεχνικός και από την πρώτη στιγμή δεν έρκυψε τη μεγάλη του αγάπη για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα.

Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτησή του για τη συμπλήρωση των 7 ετών από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

«Πριν επτά χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που πάντα θα έχω στην καρδιά μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αγαπώ, Ελλάδα», ανέφερε ο 73χρονος Πιτίνο, που είναι προπονητής στο Σεντ Τζονς.