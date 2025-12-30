Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πιτίνο: «Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 09:17
EUROLEAGUE

Πιτίνο: «Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»

Ο Ρικ Πιτίνο συμπλήρωσε 7 χρόνια από την ημέρα που έκτασε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε πως ο τεράστιος Αμερικανός προπονητής δε ξεχνάει ούτε τον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και την Ελλάδα. 

Επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Ρικ Πιτίνο πέρασε τον Ατλαντικό και έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού με την ομάδα του "τριφυλλιού" να γράφει και πάλι ιστορία, φέρνοντας στην Ευρώπη έναν εκ των κορυφαίων τεχνικών της Αμερικανικής Ηπείρου. 

Ο Ρικ Πιτίνο πέρασε δις από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, είχε την τιμή να γίνει Ομοσπονδιακός τεχνικός και από την πρώτη στιγμή δεν έρκυψε τη μεγάλη του αγάπη για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα. 

Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτησή του για τη συμπλήρωση των 7 ετών από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

«Πριν επτά χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που πάντα θα έχω στην καρδιά μου. Η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αγαπώ, Ελλάδα», ανέφερε ο 73χρονος Πιτίνο, που είναι προπονητής στο Σεντ Τζονς.



Ροή ειδήσεων

NBA
Γκριν σε 89χρονο οπαδό των Νετς: «Βάλε τον γέρικο κ@λ@ σου κάτω»
8 λεπτά πριν Γκριν σε 89χρονο οπαδό των Νετς: «Βάλε τον γέρικο κ@λ@ σου κάτω»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)
26 λεπτά πριν Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Το «αντίο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Ηλία Παντελιάδη
36 λεπτά πριν Το «αντίο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Ηλία Παντελιάδη
BASKET LEAGUE
Ανακοίνωσε τον Πουλιανίτη η Καρδίτσα
45 λεπτά πριν Ανακοίνωσε τον Πουλιανίτη η Καρδίτσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved