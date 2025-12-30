EuroLeague: Με 4 παιχνίδια το πρώτο... πιάτο της 19ης αγωνιστικής

Onsports Team

Η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου θα πραγματοποιηθεί σε δύο.. δόσεις, πριν και μετά το 2026, με το αποψινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις.

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, η οποία και είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, αφού, οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν τον νέο χρόνο, την ερχόμενη Παρασκευή (02/01).

Το πρώτο τζάμπολ θα λάβει χώρα στις 21:05, με την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, Χάποελ Τελ Αβίβ, να φιλοξενεί στην «Yad Eliyahu Arena» τη Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα παίξει για πρώτη φορά στο Τελ Αβίβ, αφού, την περασμένη φορά που αγωνίστηκε επί ισραηλινού εδάφους στη διοργάνωση ήταν στην Ιερουσαλήμ.

Δέκα λεπτά αργότερα, θα διεξαχθεί το μεγάλο γαλλικό ντέρμπι, με τη Βιλερμπάν να υποδέχεται τη Παρί στην «LDLC Arena». Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-13, με τους αντιπάλους τους στο 6-12 και να προσπαθούν να ανέβουν στην κατάταξη.

Στις 21:30, θα ξεκινήσουν δύο σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους. Στο πρώτο, η Βαλένθια θα φιλοξενήσει την παραπαίουσα Παρτίζαν, ενώ την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Μονακό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», σε ένα ντέρμπι με... άρωμα Final 4.

Αναλυτικά η 19η αγωνιστική:



Τρίτη 30/12



Χάποελ Τελ Αβίβ-Ζάλγκιρις (21:05)

Βιλερμπάν-Παρί (21:15)

Βαλένθια-Παρτίζαν (21:30)

Μπαρτσελόνα-Μονακό (21:30)

Παρασκευή 02/01

Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας (19:00)

Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός (21:15)

Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Dubai BC (21:45)

Μπάγερν Μονάχου-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)