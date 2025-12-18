Ολυμπιακός: Δεν παίζει ούτε κόντρα στη Βιλερμπάν ο Μόντε Μόρις - Ντεμπούτο με τον Κολοσσό

Onsports Team

Ο Μόντε Μόρις δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15), αλλά θα κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στον Κολοσσό.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη αγωνιστική και βαθμολογική θέση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάζει πολύ κακή εικόνα στο παρκέ, μετράει συνεχόμενες ήττες, αλλά έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά της να πάρει ανάσα κόντρα στη χειρότερη ομάδα της EuroLeague, τη Βιλερμπάν, η οποία πιθανότατα θα παραταχθεί και χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός δεν θα έχει διαθέσιμο για την αυριανή (19/12) αναμέτρηση στο ΣΕΦ τον Μόντε Μόρις.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day των Πειραιωτών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας πρόκειται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα στον κυριακάτικο (21/12, 13:00) αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.