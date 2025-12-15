Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικά ματς την 5η «διαβολοβδομάδα» - Οι μεταδόσεις

Onsports Team

Η Euroleague συνεχίζεται με την 5η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.

Το «τριφύλλι» έχει έναν εκτός κι έναν εντός έδρας αγώνα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερνέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15) και στη συνέχεια θα παίξει και πάλι εντός έδρας με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική, για την οποία ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει την Ουλμ (17/12, 19:30), ενώ ο Άρης παίζει με το Αμβούργο (17/12, 20:30) στη Γερμανία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6

20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3

23:30 Playmakers, Novasports Prime

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4

23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου