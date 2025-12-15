Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικά ματς την 5η «διαβολοβδομάδα» - Οι μεταδόσεις
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 14:29
EUROLEAGUE

Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικά ματς την 5η «διαβολοβδομάδα» - Οι μεταδόσεις

Η Euroleague συνεχίζεται με την 5η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.

Το «τριφύλλι» έχει έναν εκτός κι έναν εντός έδρας αγώνα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερνέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15) και στη συνέχεια θα παίξει και πάλι εντός έδρας με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική, για την οποία ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει την Ουλμ (17/12, 19:30), ενώ ο Άρης παίζει με το Αμβούργο (17/12, 20:30) στη Γερμανία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5
  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6
  • 20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3
  • 23:30 Playmakers, Novasports Prime

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

  • 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4
  • 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Novasports - Euroleague, 16η & 17η αγωνιστική!

Novasports - Eurocup, 11η αγωνιστική!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
59 λεπτά πριν Ζαφείρης: «Τιμή μου να φοράω τα ερυθρόλευκα - Μόνο επιτυχίες στο μέλλον»
ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
1 ώρα πριν AEK: «Δεν θα παρατήσουμε το ματς» - Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με τη Σολνόκι
EUROLEAGUE
Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
1 ώρα πριν Πάσπαλιε: «Μεγάλο βάρος για την ομάδα ο Πάρκερ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τσέντι Όσμαν, η επιστροφή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved